Израиль отменил контрнаступление на Иран

Израиль отменил запланированную на утро воскресенья контратаку на Иран после того, как президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от нее, сообщает Digi24, ссылаясь на израильскую прессу.
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