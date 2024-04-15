Израиль отменил контрнаступление на Иран

Израиль отменил запланированную на утро воскресенья контратаку на Иран после того, как президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от нее, сообщает Digi24, ссылаясь на израильскую прессу.