Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Денис Глушаков: «Плохо, что сборная России нигде не участвует. Будем играть с середняками»

Денис Глушаков сожалеет, что сборная России отстранена от международных игр. – Что вы думаете о продлении контракта с Карпиным до 2024 года? – Подписал контракт – хорошо.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх