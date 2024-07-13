Министр спорта Франции искупалась в Сене вместо Макрона

Представительница правительства Франции окунулась в грязную парижскую реку.За 13 дней до начала Олимпийских игр в Париже министр спорта Франции Амели Удеа‑Кастера искупалась в реке Сена.
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