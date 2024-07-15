Не со всем согласна, но общая канва материала совпадает с реальностью. Мы мало что делаем, в то время как наше общество разрушают.
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Не со всем согласна, но общая канва материала совпадает с реальностью. Мы мало что делаем, в то время как наше общество разрушают.