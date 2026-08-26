В Рязанской области оборвалась жизнь ветерана пожарной охраны

Мужчина родился 26 декабря 1943 года в городе Шацк Рязанской области. Окончив в 1965 году Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР, он отправился на службу в первый отряд военизированной пожарной охраны по охране Рязанского нефтеперерабатывающего завода.
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