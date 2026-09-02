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Газета.ру

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Меркель назвала "абсурдом" возможность стать президентом ФРГ

Меркель назвала "абсурдом" возможность стать президентом ФРГ

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «абсурдом» возможность стать президентом Германии. Об этом сообщает телеканал Digi24.

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