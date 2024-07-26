Хуже сладких соков и газировки: напитки в жару, незаметно разрушающие зубы

Не все летние напитки одинаково полезны для нашего здоровья, особенно для зубов. «Доктор Питер» поговорил со стоматологами и узнал, как летние напитки могут повлиять на здоровье зубов и что можно сделать, чтобы избежать проблем.
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