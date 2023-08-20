Неспешный разговор

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Это поражение! Экономику России всё же разорвали! Боррель привёл неопровержимые доказательства.

Это поражение! Экономику России всё же разорвали! Боррель привёл неопровержимые доказательства.

Друзья, случилось страшное! Великий экономист и знаток тонких нюансов садоводства, — Жозеп Боррель, под громкие аплодисменты российских оппозиционеров, проживающих на территории экономических гигантов современности — Латвии, Эстонии и Британии, — поставил окончательный диагноз нашей экономике.

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Игорь
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