Это поражение! Экономику России всё же разорвали! Боррель привёл неопровержимые доказательства.

Друзья, случилось страшное! Великий экономист и знаток тонких нюансов садоводства, — Жозеп Боррель, под громкие аплодисменты российских оппозиционеров, проживающих на территории экономических гигантов современности — Латвии, Эстонии и Британии, — поставил окончательный диагноз нашей экономике.
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