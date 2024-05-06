И опять нам говорят, что надо наступать

Сергей К ну это наверху решать должны есть и такая тактика - тупо уничтожать вооружения и армию противника если есть преимущество в воружениях - это допустимо прилетели побомбили улетели потом повторили а в общем пошло оно нафик Оккупируешь - потом расхлебывать... проблемы их решать Можно же и - наоборот - создать им проблемы И удалиться затем Потом повторить...

Сергей К Так можно же, например, всех пробомбить.... Если иметь преимущество в вооружениях - и их не бояться ТО просто снести у них военные базы - так и достаточно пусть новые сроят...