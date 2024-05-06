Виктор Анисимов И опять нам говорят что нашей армии надо срочно наступать, захватывать новые территории.
И опять нам говорят, что надо наступать
Комментарии
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Сергей К
ну это наверху решать должны есть и такая тактика - тупо уничтожать вооружения и армию противника если есть преимущество в воружениях - это допустимо прилетели побомбили улетели потом повторили а в общем пошло оно нафик Оккупируешь - потом расхлебывать... проблемы их решать Можно же и - наоборот - создать им проблемы И удалиться затем Потом повторить...
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12 час.
Сергей К
Так можно же, например, всех пробомбить.... Если иметь преимущество в вооружениях - и их не бояться ТО просто снести у них военные базы - так и достаточно пусть новые сроят...
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12 час.
СК
Сергей К
Ну вот Израль примерно так обычно и делал и делает Зашел. Поуничтожал, что не нравится. Смылся.... А то ведь иначе на всех арабов одного Израиля не хватит...
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12 час.
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