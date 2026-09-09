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Батраков: для меня сыграть в Лиге чемпионов — это мечта, поэтому я не долго думал о переходе в «Галатасарай»

Батраков: для меня сыграть в Лиге чемпионов — это мечта, поэтому я не долго думал о переходе в «Галатасарай»

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков вспомнил о своём переходе в турецкий клуб. «Ты сказал «пять лет назад», а сейчас совсем другая ситуация.

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