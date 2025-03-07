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Мэр Хабаровска раздаёт квартиры направо и налево. Квартирный флешмоб что ли идёт по стране?

Мэр Хабаровска раздаёт квартиры направо и налево. Квартирный флешмоб что ли идёт по стране?

Конца и края нет таким новостям. Все эти мэры российских городов, раздающие бесплатные квартиры, как свою собственность, словно сорвались с катушек и соревнуются, кто круче в аттракционе неслыханной щедрости.

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Комментарии
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СК
Сергей Крюков
так он же хохол...вот и гадит...
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19 час.
Валерий Самойлов
А где контроль за мэрами и губернаторами? Опять придется просить вмешаться Бастрыкина или самого Путина!!!...
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3 час.
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