Мэр Хабаровска раздаёт квартиры направо и налево. Квартирный флешмоб что ли идёт по стране?

Конца и края нет таким новостям. Все эти мэры российских городов, раздающие бесплатные квартиры, как свою собственность, словно сорвались с катушек и соревнуются, кто круче в аттракционе неслыханной щедрости.
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