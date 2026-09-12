BFMTV: хакеры атаковали Жуаньи более 269 тысяч раз за неделю

Город Жуаньи в Бургундии подвергся более чем 269 тысячам кибератак за неделю. Хакеры не смогли похитить важные данные благодаря оперативным действиям мэрии.
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