Философ Блез Паскаль ещё 350 лет назад рассказал, как заставить любого человека изменить своё мнение

Выдающийся французский философ Блез Паскаль ещё в 1600-х годах представил миру эффективную стратегию влияния на людей - метод, который по-прежнему считается одним из лучших способов убеждения без создания конфликтов.
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