"Мама, спасибо, что я лысая": как единственная на Алтае модель с алопецией покорила Питер

Девятиклассница из Барнаула София Пакшина рассказала о жизни без волос Еще несколько лет назад юная жительница Барнаула София Пакшина зализывала волосы гелем перед выходом на танцевальный паркет и брала кубки.
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