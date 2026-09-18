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"Мама, спасибо, что я лысая": как единственная на Алтае модель с алопецией покорила Питер

"Мама, спасибо, что я лысая": как единственная на Алтае модель с алопецией покорила Питер

Девятиклассница из Барнаула София Пакшина рассказала о жизни без волос Еще несколько лет назад юная жительница Барнаула София Пакшина зализывала волосы гелем перед выходом на танцевальный паркет и брала кубки.

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