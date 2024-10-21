Sudan War Monitor: самолёт в Судане могли сбить по ошибке

Силы быстрого реагирования, принимающие участие в конфликте в Судане, могли сбить грузовой борт, в котором, предположительно, находились граждане Российской Федерации, «по ошибке», информирует ресурс Sudan War Monitor.
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