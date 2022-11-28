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Представитель Месси опроверг, что Лео близок к переходу в «Интер Майами»: «Это ложь, фэйк-новости»

Представитель Лионеля Месси опроверг сведения о скором переходе игрока в «Интер Майами». Вчера появилась информация о том, что клуб уверен в переходе форварда летом 2023 года.

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