БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 623 подписчика

ЦИК опубликовал итоги выборов после обработки 82,19% протоколов

ЦИК опубликовал итоги выборов после обработки 82,19% протоколов

По данным ЦИК РФ, после обработки 82,19% протоколов на выборах в Государственную думу по партийным спискам лидирует «Единая Россия» с результатом 57,76% голосов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Сипкин
Игорь Сипкинизменено

ждем теперь повышения тарифов с октября, января и далее 2 раза в год, запреты, штрафы, завоз дальнейший мигрантов. уничтожение сельского хозяйства, отчетов силовиков о борьбе с коррупцией и так далее продолжения работы партии. похоже мазохизм, но винить некого, сами выбирали.