ЦИК опубликовал итоги выборов после обработки 82,19% протоколов

По данным ЦИК РФ, после обработки 82,19% протоколов на выборах в Государственную думу по партийным спискам лидирует «Единая Россия» с результатом 57,76% голосов.
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ждем теперь повышения тарифов с октября, января и далее 2 раза в год, запреты, штрафы, завоз дальнейший мигрантов. уничтожение сельского хозяйства, отчетов силовиков о борьбе с коррупцией и так далее продолжения работы партии. похоже мазохизм, но винить некого, сами выбирали.