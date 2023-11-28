Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Таких совпадений не бывает - о причинах шторма в Крыму и землетрясении в Турции

Таких совпадений не бывает - о причинах шторма в Крыму и землетрясении в Турции

"ОПЯТЬ - ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ"  Таких совпадений не бывает. Дмитрий Ефимов о причинах шторма в Крыму и землетрясении в Турции   Анна Черкасова Почему в Крыму бушует ураган, а Турцию трясет, и при чем тут климатическое оружие США? Причины непогоды в разных точках мира в интервью изданию Украина.

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Комментарии
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НС
Надежда Савинкова
😀
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1 час.
лл
лина любимцева
Я тоже думаю, что &quot;таких совпадений не бывает&quot;...
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1 час.
valentina sergeeva
Йеллоустоун что-то долго спит, умер что ли...
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1 час.

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