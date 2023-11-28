Таких совпадений не бывает - о причинах шторма в Крыму и землетрясении в Турции

"ОПЯТЬ - ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ" Таких совпадений не бывает. Дмитрий Ефимов о причинах шторма в Крыму и землетрясении в Турции Анна Черкасова Почему в Крыму бушует ураган, а Турцию трясет, и при чем тут климатическое оружие США? Причины непогоды в разных точках мира в интервью изданию Украина.