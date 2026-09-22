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Царьград

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Анисимов: выборы-2026 заинтересовали 120 студентов и школьников

Анисимов: выборы-2026 заинтересовали 120 студентов и школьников

Центр общественного наблюдения за выборами в Челябинске привлёк к своим мероприятиям более 120 студентов и школьников, организовав для них политические игры, мастер-классы и телемост с пятью регионами страны.

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