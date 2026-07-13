Абрикосы против газа: как Пашинян пытался "купить" Мишустина и что из этого вышло

АС

Анатолий Страшко

А почему ни слова о нашей базе на территории Армении? В чём дело. Там тоже Договор, который ещё дого действовать будет? То есть мы прекращаем газ дешево гнать, так как Договор кончается. И всё законно. А базы не тронут на основании того, что Договор продолжается. Я так понимаю. И если это так, то ведь есть случаи, когда денонсация Договора происходит просто . Поругались и выгнали. Так может быть? Армяне , меня читающие, ведь этот Пашинян не армянин. Он армянский жид. И действия его как у киевского жида Зе. И как у еврейского жида Нетаньяху. Принцип один - после нас хоть потоп. Евреи и армяне, как и хохлы подумайте, что творят с вами эти твари. К этим тварям я и клоуна рыжего из Вашингтона отношу. Это же кагал единомышленников. Если их соображения мыслью можно назвать. Скорее это не мысль, а вековой инстинкт алчного субьекта. А алчность это один из основных смертных грехов.