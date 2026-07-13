КошкинН Есть в политике такая закономерность: чем громче страна заявляет о своём "европейском выборе", тем настойчивее она тянется к кошельку того, от кого собралась уходить.
Абрикосы против газа: как Пашинян пытался "купить" Мишустина и что из этого вышло
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
А почему ни слова о нашей базе на территории Армении? В чём дело. Там тоже Договор, который ещё дого действовать будет? То есть мы прекращаем газ дешево гнать, так как Договор кончается. И всё законно. А базы не тронут на основании того, что Договор продолжается. Я так понимаю. И если это так, то ведь есть случаи, когда денонсация Договора происходит просто . Поругались и выгнали. Так может быть? Армяне , меня читающие, ведь этот Пашинян не армянин. Он армянский жид. И действия его как у киевского жида Зе. И как у еврейского жида Нетаньяху. Принцип один - после нас хоть потоп. Евреи и армяне, как и хохлы подумайте, что творят с вами эти твари. К этим тварям я и клоуна рыжего из Вашингтона отношу. Это же кагал единомышленников. Если их соображения мыслью можно назвать. Скорее это не мысль, а вековой инстинкт алчного субьекта. А алчность это один из основных смертных грехов.
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4 н.
Александр Симаков
Как недавно заявил Пашинян, на сегодняшний день официальный Ереван не инициирует вывод российской базы. Премьер-министр Никол Пашинян и руководство парламента Армении неоднократно заявляли, что вопрос закрытия объекта в Гюмри сейчас не стоит в политической повестке дня. А всё потому, что российская база - единственный на данный момент гарант безопасности Армении и является важным элементом охраны армянских границ. Пашинян прекрасно понимает, что если уйдет Россия, в Армению прийдут Турция и Азербайджан. И Зангезурским коридором Армения не отделается.
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4 н.
Лариса Шумбасова
Ну Пашинян совсем идиот , впрочем другой с Урсулкой целоваться не будет .
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4 н.
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