МИД России выразил решительный протест Эстонии из-за сноса советского памятника

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило решительный протест в адрес временного поверенного в делах Эстонии в России Марека Юхтеги в связи со сносом советского памятника в деревне Ёгевесте Валгаского уезда.
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