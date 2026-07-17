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Регионы России

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МИД России выразил решительный протест Эстонии из-за сноса советского памятника

МИД России выразил решительный протест Эстонии из-за сноса советского памятника

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило решительный протест в адрес временного поверенного в делах Эстонии в России Марека Юхтеги в связи со сносом советского памятника в деревне Ёгевесте Валгаского уезда.

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