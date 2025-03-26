Количество животных у россиян хотят привязать к квадратным метрам квартиры

Правозащитный центр «Сорок сороков» направил обращение председателю комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергею Пахомову и главе комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрию Кобылкину с просьбой инициировать принятие закона, регулирующего количество домашних животных в жилом помещении многоквартирного дома в зависимости от площади и размера (веса) питомцев.