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Количество животных у россиян хотят привязать к квадратным метрам квартиры

Количество животных у россиян хотят привязать к квадратным метрам квартиры

Правозащитный центр «Сорок сороков» направил обращение председателю комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергею Пахомову и главе комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрию Кобылкину с просьбой инициировать принятие закона, регулирующего количество домашних животных в жилом помещении многоквартирного дома в зависимости от площади и размера (веса) питомцев.

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