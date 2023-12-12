Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 12 декабря

Около 600 машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 12 декабря. Пробки оценили в пять баллов. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».