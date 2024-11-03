В Дагестане полиция задержала 64-летнего педофила за изнасилование детей

Властями Республики Дагестан были проведены оперативные мероприятия, в результате которых был задержан 64-летний житель Каякента по подозрению в совершении двух эпизодов сексуальных домогательств к несовершеннолетним в городе Кизляр.
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