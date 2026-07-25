Iranian telegram channels threaten with ballistic strikes on Ukraine, reports Insider.ua . The threats followed statements by the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, about the defeat of a military vessel carrying cargo between Russia and Iran.
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