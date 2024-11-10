Bloomberg: Шольц сделал Германию объектом презрения Трампа и Маска

Неудачи федерального канцлера не оканчиваются внутренней повесткой страны, он также сумел испортить и без того сложные отношения с новым президентом Америки, а также влиятельными лицами будущей администрации.
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