Александр Ситников 13 июня 2024 г., 20:21 Батальон «Тимур» из украинского ГУР выставил в спину своим пулеметы Украинская «телега» считает, что объявленное главкомом Сырским по приказу нелегитимного президента Зеленского контрнаступление в Харьковской области в преддверии конференции в Швейцарии обратилось полным крахом.