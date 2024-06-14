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Русский Днепропетровск

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Ад в Волчанске: ВСУ теряют до 130 бойцов в сутки, под «нож» пошли 36-я бригада укро-морпехов и русские боевики из РДК

Александр Ситников 13 июня 2024 г., 20:21   Батальон «Тимур» из украинского ГУР выставил в спину своим пулеметы Украинская «телега» считает, что объявленное главкомом Сырским по приказу нелегитимного президента Зеленского контрнаступление в Харьковской области в преддверии конференции в Швейцарии обратилось полным крахом.

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