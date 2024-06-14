Александр Ситников 13 июня 2024 г., 20:21 Батальон «Тимур» из украинского ГУР выставил в спину своим пулеметы Украинская «телега» считает, что объявленное главкомом Сырским по приказу нелегитимного президента Зеленского контрнаступление в Харьковской области в преддверии конференции в Швейцарии обратилось полным крахом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии