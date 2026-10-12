Суд лишил отца погибшего бойца СВО выплат и наследства

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила по иску матери погибшего в декабре 2025 года военнослужащего исключил его отца из числа получателей выплат и признал недостойным наследником, лишив права на имущество сына.
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