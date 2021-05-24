Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элина Морозова
    Коммент не открывается.Россия после Пути...
  • Денис Л
    <i>Комментарий скрыт</i>Россия после Пути...
  • Nataly
    Вам от нас нужен только секс, говорят женщины мужчинам. Вам от нас нужны только деньги, говорят мужчины женщинам. Это...Мужчина пригласил...

История любви к зэку стоимостью 2 млн руб. в месяц

История любви к зэку стоимостью 2 млн руб. в месяц

Истории Алексея Боярского Это не фото героини - просто случайная модель Тетя, 46 лет.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Елена Заздравных
У меня была схожая ситуация...только с иностранцем...Еще не все долги отдала,да и с банками заработала себе историю...Но жизнь продолжается...все перемелется..А это-наука на будущее!Надо жить!
Андрей Хорушкин
Бабы - дуры, бабы - верят! Хоть кол на голове теши. Но это про БАБ. Есть же и женщины, девушки, сударыни и просто умницы! Но, к сожалению, баб больше и это наша общая беда....

Картина дня

наверх