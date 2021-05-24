История любви к зэку стоимостью 2 млн руб. в месяц

Элина МорозоваПолитикаИстория любви к зэку стоимостью 2 млн руб. в месяц Истории Алексея Боярского Это не фото героини - просто случайная модель Тетя, 46 лет.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена ЗаздравныхУ меня была схожая ситуация...только с иностранцем...Еще не все долги отдала,да и с банками заработала себе историю...Но жизнь продолжается...все перемелется..А это-наука на будущее!Надо жить!АХАндрей ХорушкинБабы - дуры, бабы - верят! Хоть кол на голове теши. Но это про БАБ. Есть же и женщины, девушки, сударыни и просто умницы! Но, к сожалению, баб больше и это наша общая беда....Комментировать
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