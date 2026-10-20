Причиной всех возгораний стали упавшие дроны.На пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя рассказали о последствиях пожаров и состоянии природных ресурсов города.
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