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Форвард «Авангарда» Ткачев забросил в первой смене после возвращения в состав – на 29-й секунде

Форвард «Авангарда» Ткачев забросил в первой смене после возвращения в состав – на 29-й секунде

Форвард забросил шайбу на 29-й секунде матча с «Ладой» в своей первой смене шайбу Напомним, Ткачев из-за травмы пропустил последние четыре матча «Авангарда».

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