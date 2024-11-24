Эмир Кустурица рассказал о чувствах к Монике Беллуччи. Об этом он сообщил в шоу «Эксклюзив». Режиссер Эмир Кустурица в 2016 году снялся в главной роли фильма «По млечному пути», режиссером которого он стал.