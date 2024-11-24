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Эмир Кустурица рассказал о чувствах к Монике Беллуччи

Эмир Кустурица рассказал о чувствах к Монике Беллуччи

Эмир Кустурица рассказал о чувствах к Монике Беллуччи. Об этом он сообщил в шоу «Эксклюзив». Режиссер Эмир Кустурица в 2016 году снялся в главной роли фильма «По млечному пути», режиссером которого он стал.

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