Эмир Кустурица рассказал о чувствах к Монике Беллуччи. Об этом он сообщил в шоу «Эксклюзив». Режиссер Эмир Кустурица в 2016 году снялся в главной роли фильма «По млечному пути», режиссером которого он стал.
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