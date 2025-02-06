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Красиво жить не запретишь

Красиво жить не запретишь

Роман Алехин:Цены на газ в России должны вырасти до уровня, позволяющего обеспечивать финансирование проектов газификации и реализации крупных инвестиционных проектов, заявил представитель компании "Газпром" Алексей Сахаров на заседании Комитета Госдумы по энергетике.

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Комментарии
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Алексадр Савельев
В Думе негодяи. Страна воюет, люди гибнут, а они миллиарды кидают куда попало, что бы было что пилить.
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10 час.
Владимир Алтайцев
Неужто  непонятно, что и Гаранту, и ГД, и олигархам  глубоко  безраличен  народ. И  главное  - бал  в  России правят  олигархи, а Путин,  по сути  своей, их ставленник. Это так в любой  стране капитализма, а уж в стране  компрадорской  буржуазии, как это в РФ, норма  жизни.
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4 час.
Владимир Алтайцев
А  я  давно предупреждал- не выпрыгивайте  из  штанов  по поводу  якобы  газификации страны. Если  она  будет, то  газ  в цене вырастет в  разы .И станет  неподъёмным  многим людям.
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4 час.
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