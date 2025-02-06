Красиво жить не запретишь

Алексадр Савельев В Думе негодяи. Страна воюет, люди гибнут, а они миллиарды кидают куда попало, что бы было что пилить.

Владимир Алтайцев Неужто непонятно, что и Гаранту, и ГД, и олигархам глубоко безраличен народ. И главное - бал в России правят олигархи, а Путин, по сути своей, их ставленник. Это так в любой стране капитализма, а уж в стране компрадорской буржуазии, как это в РФ, норма жизни.