Роман Алехин:Цены на газ в России должны вырасти до уровня, позволяющего обеспечивать финансирование проектов газификации и реализации крупных инвестиционных проектов, заявил представитель компании "Газпром" Алексей Сахаров на заседании Комитета Госдумы по энергетике.
Красиво жить не запретишь
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Савельев
В Думе негодяи. Страна воюет, люди гибнут, а они миллиарды кидают куда попало, что бы было что пилить.
Ответить
10 час.
Владимир Алтайцев
Неужто непонятно, что и Гаранту, и ГД, и олигархам глубоко безраличен народ. И главное - бал в России правят олигархи, а Путин, по сути своей, их ставленник. Это так в любой стране капитализма, а уж в стране компрадорской буржуазии, как это в РФ, норма жизни.
Ответить
4 час.
Владимир Алтайцев
А я давно предупреждал- не выпрыгивайте из штанов по поводу якобы газификации страны. Если она будет, то газ в цене вырастет в разы .И станет неподъёмным многим людям.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии