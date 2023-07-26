Информационный марафон - стартуем

22 311 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Хорошая идея, но для начала путь наши специалисты со всеми секретами королевства и туманного альбиона, что бы народ в...У MI6 дела столь ...
  • Любовь Кузьмина
    Неплохо было бы перенять опыт КНДР, в их упорстве достижения.Шойгу в КНДР
  • Tatyana Zaytseva
    👍Шойгу в КНДР

ФРС повышает ставки, Пауэлл оставляет дверь открытой для дальнейшего повышения в сентябре

ФРС повышает ставки, Пауэлл оставляет дверь открытой для дальнейшего повышения в сентябре

Председатель правления Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл прибывает на пресс-конференцию после закрытого двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам по политике процентных ставок в Вашингтоне, США, 26 июля 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх