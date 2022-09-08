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БАМ и Транссиб: как построить быстрее?

БАМ и Транссиб: как построить быстрее?

В рамках Восточного экономического форума – 2022 состоялась сессия «БАМ и Транссиб: как построить быстрее?» Учитывая важность темы расширения и развития логистических цепочек в связи с экономическим и политическим разворотом России в сторону Дальнего Востока, в сессии приняли участие государственные деятели и заинтересованные лица, имеющие непосредственное отношение к программе дальнейшего строительства и эксплуатации стратегических железнодорожных магистралей БАМ и Транссиб, в связи с чем дискуссия развернулась острая и интересная.

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