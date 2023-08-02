Частный инвестор смог оспорить отказ в разблокировке активов в Euroclear

Российский частный инвестор с ВНЖ Евросоюза и счетами в Швейцарии все же смог добиться разблокировки активов в депозитарии Euroclear после того, как получил отказ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на партнера мультисемейного офиса ITSWM Игоря Кузнеца.