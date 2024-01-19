В России изменят правила начисления платы за вывоз мусора

МОСКВА, 19 января, ФедералПресс. Кабмин решил изменить правила начисления платы за вывоз мусора. Когда изменения будут приняты, россияне в случае отсутствия отъезда из дома смогут не оплачивать вывоз мусора.
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