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Лента новостей Крыма

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Керченское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», информирует о приостановлении подачи газа с 24.09.2024 г. с 8:00 по 26.09.2025г

Керченское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», информирует о приостановлении подачи газа с 24.09.2024 г. с 8:00 по 26.09.2025г

Керченское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», информирует о приостановлении подачи газа с 24.09.2024 г. с 8:00 по 26.

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