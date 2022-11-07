Военное обозрение

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Армения и Азербайджан вновь обменялись обвинениями в обстрелах территорий

Армения и Азербайджан вновь обменялись обвинениями в обстрелах территорий

Этой ночью обострилась ситуация в Нагорно-Карабахском регионе. Армения заявляет о применении Азербайджаном стрелкового оружия разного калибра по своим позициям в приграничных района.

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