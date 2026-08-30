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Как живут и воспитывают детей самые многодетные актёры и актрисы российского кино

Как живут и воспитывают детей самые многодетные актёры и актрисы российского кино

Когда смотришь на экран, редко задумываешься о том, что за кадром у известного артиста может быть не только плотный съёмочный график, но и дом, где одновременно раздаётся сразу несколько детских голосов.

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