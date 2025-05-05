Композиция выполнена Клавдией Терентьевой В преддверии юбилея Победы в сквере Педиатрического университета в Петербурге появится скульптура «Надо жить», которая олицетворяет мать и ее ребенка в годы войны и блокады.
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