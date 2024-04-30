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29-летний свердловчанин обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки

29-летний свердловчанин обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки

29-летний житель Екатеринбурга обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки, не зная её возраста. Мужчина заявил, что познакомился с девочкой в интернете в ноябре 2023 года, и по словам девушки, ей было 16 лет.

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