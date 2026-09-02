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ФедералПресс

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Екатеринбуржцы рискуют провести остаток рабочей недели без горячей воды

Екатеринбуржцы рискуют провести остаток рабочей недели без горячей воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября, ФедералПресс. Коммунальный коллапс в Екатеринбурге затягивается. Горячую воду, которую отключили вслед за холодной из-за аварии на сетях, могут не вернуть до конца рабочей недели.

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