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Врач Серебрякова: Трещины на губах и угри на коже говорят о дефиците витамина B

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова, работающая в клинике академика Ройтберга, рассказала, что появление трещин на губах и угрей на коже может указывать на дефицит витаминов группы B.

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