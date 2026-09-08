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Бутерин отверг угрозу обвала Bitcoin из-за искусственного интеллекта

Бутерин отверг угрозу обвала Bitcoin из-за искусственного интеллекта

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин не согласился с прогнозом предпринимателя Лирона Шапиры, который считает, что развитие искусственного интеллекта способно обрушить цену Bitcoin более чем на 50% в течение ближайших двух лет.

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