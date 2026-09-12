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Пятый канал

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Одна женщина погибла и 14 человек ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Одна женщина погибла и 14 человек ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область

За последние 24 часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) 179 раз атаковали Белгородскую область. В результате погибла одна мирная жительница и еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести.

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