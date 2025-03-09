В партии Порошенко выступили против призыва главы разведки ФРГ продлить конфликт

Депутат Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил против призыва главы разведки ФРГ Бруно Каля продлить украинский конфликт ещё на пять лет.
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