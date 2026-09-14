Татарстанлыларны ноябрьдә өстәмә ял көне көтә

Татарстан халкы ноябрьдә башка Россиялеләргә караганда күбрәк ял итәчәк. Федераль җитештерү календаре нигезендә, ноябрьдә 20 эш көне һәм 10 ял көне булачак.
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