Кроссовер Hongqi HS3: как он едет и сколько стоит

﻿﻿Премиальный бренд Hongqi Group FAW продолжает расширять модельный ряд в России. Китайцы захватили бизнес такси и корпоративные автопарки с помощью седанов Hongqi H5 и Hongqi H9, но кроссоверы все еще находятся «в упадке» и по-прежнему менее распространены на дорогах.