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СК: в Подмосковье выявлена схема легализации мигрантов через гражданство Украины

СК: в Подмосковье выявлена схема легализации мигрантов через гражданство Украины

В Московской области задержаны 15 человек по делу о легализации мигрантов по фальшивым украинским паспортам.

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